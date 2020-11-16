Команда таки поїде на матч останнього туру Ліги націй проти Австрії, але в експериментальному складі, повідомляє сайт Норвезької федерації футболу.

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Через виявленого гравця з коронавірусом уряд країни фактично не пустив основу та тренера Ларса Лагербека за кордон. Норвежці вже пропустили матч з Румунією, проте на Австрію зібрали інший склад. Його сформують гравці молодіжної збірної та легіонери, які раніше виклик не отримали. "Резервом" керуватиме тренер збірної U-21 Лайф Гуннар Смеруд.

Зауважимо, що навіть в таких умовах норвежці зберегли шанси на вихід в елітний дивізіон Ліги націй. Для цього вистачить перемоги над Австрією з будь-яким рахунком, окрім 1:0. Утім, здійснювати подвиг доведеться без головних зірок – Холанда, Едегора та інших.

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