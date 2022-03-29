Контрольний поєдинок

Норвегія – Вірменія – 9:0

Голи: Холанд, 24, 45+1, Кінг, 29, 34, 58, Торстведт, 30, Делі, 80, Сьорлот, 86, 90+1

Осло приймав протистояння Норвегії та Вірменії. Останні разом із Шотландією та Ірландією є суперниками збірної України у Лізі націй 2022/23. Сьогодні їм на футбольному полі було несолодко.

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Вірменія за весь матч завдала лишень удар по воротах, і то не у площину. Скандинави ж 24 рази пробивали, з яких 9 були результативними. Хет-трик до свого активу записав Джошуа Кінг, залишивши в тіні Ерлінга Холанда й Александера Сьорлота, які оформили по дублю.

Наступні свої поєдинки команди проведуть у Лізі націй вже влітку: Вірменія протистоятиме Шотландії, а Норвегія – Сербії.

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