Іспанія мінімально переграла Норвегію та вийшла на Євро-2024. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Холанд, Едегор і компанія не зуміли забити Іспанії та втратили шанси вийти з групи. У норвежців навіть не було якісних моментів, щоб вирвати перемогу.

Іспанія перемогла Норвегію та разом з Шотландією вийшла на Євро-2024 – Холанд не зміг кваліфікуватись через відбір

Долю зустрічі вирішив єдиний гол Гаві – каталонець забив після заблокованих ударів Феррана та Оярсабаля. Підозра на офсайд не підтвердилася.

Таким чином Іспанія вийшла на Євро та витягнула за собою Шотландію. А Норвегія зі своїми зірками наразі не їде на чемпіонат Європи.