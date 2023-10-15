Поєдинок в Осло мав величезне значення для обох збірних. Іспанія йшла на другій позиції у групі А, однак відрив від Норвегії становив всього два очки. "Фурія Роха" при цьому зіграла на один матч менше, тож шанси "вікінгів" на пряму путівку у Євро-2024 були крихкими – їм за будь-яку ціну треба було перемагати піренейців, а потім сподіватись на їхню осічку з Грузією чи Кіпром.

У весняній зустрічі з Іспанією не зміг взяти участь Холанд, однак тепер Ерлінг був готовий зіграти з перших хвилин. Він і зіграв, а от Сьорлот залишився у запасі через хворобу. Луїс де ла Фуенте, своєю чергою, провів невеличку ротацію – після перемоги над Шотландією на банку сіли Оярсабаль, Бальде й Меріно, а замість них вийшли Фаті, Фран Гарсія та Фабіан Руїс.

Перший тайм виявився небагатим на події. Норвегія діяла дуже обережно, здебільшого концентруючись на стримуванні гостей та зрідка вилітаючи у контратаки. Підопічні Столе Сольбаккена мали тільки кілька вривань у штрафний, найгостріше з яких завершилось заблокованим ударом Холанда.

Іспанія теж не форсувала події. У перші 20 хвилин в активі "Фурії Рохи" був тільки постріл Карвахаля з гострого кута в руки Нюланду. Втім, друга ж ударна атака завершилась голом – Карвахаль на 21-й виконав діагональ у карний майданчик на Фаті, а Страндберг у спробі перервати передачу прокинув м'яч повз голкіпера. Мората заніс м'яч у порожні, однак взяття воріт не зарахували через мінімальний офсайд.

На 28-й хвилині Каравахаль знову нагадав про себе, шикарно пробивши з лету з дистанції – повз дальню дев'ятку. На 41-й Мората головою замикав крос від Торреса (над поперечкою), а перед перервою Родрі хряпнув метрів з 30-ти у правий кут. М'яч знову пройшов повз каркас. Ось і вся гострота у першому таймі.

У роздягальні Луїс де ла Фуенте провів подвійну заміну. Позицію центрбека освіжили Давідом Гарсією (Ле Норман пішов відпочивати), а замість Фаті вийшов Оярсабаль. Вже за три хвилини після відновлення гри Іспанія відкрила рахунок.

Все почалося з відкривання Феррана Торреса на правому краю штрафного. Форвард Барси завдав звідти потужного удару в дальню стійку, однак м'яч влучив у Морату – а від нього відскочив на Оярсабаля. Мікель пробив у захисника, а Гаві спрямував вдалий рикошет у ворота. 0:1! Гол могли скасувати через офсайд у Альваро, але цього разу VAR став на бік іспанців.

Втім, "Фурія Роха" не поспішала розвивати успіх. Гості працювали у вайлуватому стилі. Навіть якщо проходили хороші атаки, піренейці намагалися розіграти їх до вірного – у підсумку, вони більше гралися, ніж дійсно грали. За 30 хвилин після свого гола команда мала три удари – два поганих лонгшоти у виконанні Феррана й свіжого Педраси, а також неточний постріл Оярсабаля з правого краю штрафного повз лівий нижній кут.

Столе Сольбаккен на 58-й хвилині зняв з пробігу Бобба та Патріка Берга, кинувши у бій Нусу та Сьорлота. Це могло спрацювати на 62-й та 64-й хвилинах, коли Сьорлотт виконав дві класні скидки на лінії штрафного. Звідти стріляли Едегор і Нуса – втім, Мартін пробив вкрай невдало, а удар Антоніо спокійно взяв Сімон.

Нічого цікавішого до 80-х хвилин вболівальники в Осло не побачили. Луїс де ла Фуенте спробував освіжити гру Сансетом (Гаві пішов на банку), а Столе Сольбаккен провів ще дві заміни – на полі з'явились Айєр і Тортсведт. Останній міг запустити камбек Норвегії, виконавши точний крос з лівого флангу на ближню стійку. Холанд замкнув головою, однак удар знову прийшовся по позиції Сімона.

Іспанія моментально відповіла розрізним пасом Сансета, після якого Мората вийшов сам на сам з Нюландом і перекинув його. Рюєрсон в останню мить вибив м'яч з лінії воріт, а лайнсмен після цього підняв прапорець. Альваро знову потрапив у офсайд, а трохи згодом його замінили на Хоселу.

Арбітр компенсував вісім хвилин, однак нових голів так і не забили. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу збірної Іспанії, якій вдалося відірватись від Норвегії на п'ять очок при матчі в запасі. Таким чином, "Фурія Роха" вийшла на першу позицію в групі й кваліфікувалася на Євро-2024, адже у скандинавів є лише один тур – наздогнати піренейців і Шотландію (у скоттів теж 15 очок) вони не зможуть.