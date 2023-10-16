Испания минимально обыграла Норвегию и вышла на Евро-2024. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Холанд, Эдегор и компания не сумели забить Испании и потеряли шансы выйти из группы. У норвежцев даже не было качественных моментов, чтобы вырвать победу.

Испания победила Норвегию и вместе с Шотландией вышла на Евро-2024 – Холанд не смог квалифицироваться через отбор

Судьбу встречи решил единственный гол Гави – каталонец забил после заблокированных ударов Феррана и Оярсабаля. Подозрение на офсайд не подтвердилось.

Таким образом, Испания вышла на Евро и вытащила за собой Шотландию. А Норвегия со своими звездами пока не едет на чемпионат Европы.