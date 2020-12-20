Головний тренер Ниви В Олег Шумовицький розповів, чи має шанси його команда продовжити виступи у весінній частині сезону.

"Ситуація напружена, але не безнадійна. Команда вирушила у відпустку з місячною заборгованістю по зарплаті. Невизначеність з'явилася після того, як у відставку пішов виконувач обов'язків президента клубу Вадим Кудіяров, адже багато організаційних питань замикалися на ньому.

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Після вдалого виступу Ниви в розіграші Кубка України кілька моїх підопічних вже побували на перегляді в більш іменитих командах. Змінять вони прописку чи ні, стане відомо на початку наступного року.

Сподіваюся, що Нива, команда з багатою історією, не кане в Лету, що підставлять плече представники владних структур і питання з фінансуванням на весняну частину чемпіонату буде вирішене. Тим більше, що тепер інтереси Ниви є кому лобіювати: недавно депутатом облради став голова Вінницької обласної асоціації футболу Ігор Гатауллін", – зазначив Шумовицький у інтерв'ю meta-ratings.

Нагадаємо, вже екс-президент Ниви В Вадим Кудіяров вирішив піти у відставку через непросту фінансову ситуацію, залишивши команду напризволяще. Після 11-ти турів клуб посідає 12-ту сходинку турнірної таблиці групи А Другої ліги, набравши 6 очок.

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