Нива Тернопіль планує проводити матчі на домашньому стадіоні попри підготовку арени до фіналу Кубка України

Головний тренер тернопільської Ниви Василь Малик заявив, що клуб, швидше за все, зможе грати на своєму стадіоні.

"На щастя, після всіх переживань, можу сказати з упевненістю, що Нива продовжить участь в чемпіонаті України. Є надія, що ми в загальних рисах збережемо бойовий склад і продовжимо реалізацію своїх намірів.

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Дізнався з інтернету, що клуб не зможе грати на своєму стадіоні. Думаю, це або якась технічна помилка, або бажання директора комунального підприємства перестрахуватися. Думаю, міські депутати та голова навіть про це не знали. Це непорозуміння, сподіваюся, помилка буде виправлена.

Можливо, буде узгоджене рішення максимум по одній зустрічі ближче до фіналу Кубка, а всі інші матчі проведемо на рідному стадіоні", – сказав Малик у коментарі Sport Arena.

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