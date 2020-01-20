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Нива Тернополь планирует проводить матчи на домашнем стадионе, несмотря на подготовку арены к финалу Кубка Украины

11:50 21 Читати українською
Нива Тернополь планирует проводить матчи на домашнем стадионе, несмотря на подготовку арены к финалу Кубка Украины
Василий Малик / фото из открытых источников

Главный тренер тернопольской Нивы Василий Малик заявил, что клуб, скорее всего, сможет играть на своем стадионе.

"К счастью, после всех переживаний, могу сказать с уверенностью, что Нива продолжит участие в чемпионате Украины. Есть надежда, что мы в общих чертах сохраним боевой состав и продолжим реализацию своих планов.

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Узнал из интернета, что клуб не сможет играть на своем стадионе. Думаю, это или какая-то техническая ошибка, или желание директора коммунального предприятия перестраховаться. Думаю, городские депутаты и председатель даже об этом не знали. Это недоразумение, надеюсь, ошибка будет исправлена.

Возможно, будет согласовано решение максимум по одной встрече ближе к финалу Кубка, а все остальные матчи проведем на родном стадионе", – сказал Малик в комментарии Sport Arena.

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Нива Тернополь Нива Тернополь Вторая лига Василий Малик Василий Малик Тернопольский городской стадион
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