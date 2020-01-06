Нива Тернопіль продовжить виступи у Другій лізі – клуб заручився підтримкою кількох інвесторів

Схоже, футбол у Тернополі житиме – Нива знайшла вихід з критичної ситуації і продовжить боротьбу за вихід у Першу лігу.

"Футбольний клуб Нива заручився підтримкою ще двох бізнесових структур з Тернопільщини і продовжить участь у чемпіонаті Другої ліги щоб виконати поставлене напередодні сезону завдання, а саме – вихід до Першої ліги. Щоб досягнути потрібного результату за підсумками третього кола та впевнено дивитися на майбутні перспективи клубу ми не припиняємо пошуки потенційних інвесторів та партнерів та запрошуємо усіх охочих долучитися до фінансування ФК Нива, а особливо представників владних структур.

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Водночас клубом розпочата процедура створення акціонерного товариства, що дасть змогу залучити до фінансування як владні структури, так і юридичних та фізичних осіб, які матимуть можливість стати акціонерами клубу. Також акціонери зможуть впливати на кадрову політику клубу, обираючи директора клубу та представників на інші керівні посади. Списки акціонерів щомісячно публікуватимуться на офіційному сайті клубу. А на вимогу акціонерів клубом надаватимуться звіти по фінансових витратах", – повідомляє офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, за два зіграних кола у Другій лізі Нива набрала 41 очко та одноосібно очолює турнірну таблицю Групи А, на 2 пункти випереджаючи Полісся.

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