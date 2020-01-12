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Нива Тернопіль змушена покинути домашню арену – унікальна причина

17:26 493 Читать на русском
Нива Тернопіль змушена покинути домашню арену – унікальна причина
Тернопільський міський стадіон / фото ФК Нива Тернопіль

Тернопільська Нива не зможе виступати на домашньому стадіоні впродовж другого кола розіграшу Другої Ліги.

"У адміністрації стадіону повідомили про неможливість проведення нашим клубом домашніх матчів на полі міського стадіону до 13-го травня 2020-го року включно. Це пов'язано із вимогами УАФ щодо проведення на полі стадіону фінального матчу Кубка України з футболу сезону 2019/20 років (документ додається).

Тернопіль прийме фінал Кубка України 2019/20

Таким чином чотири з п'яти домашніх матчів третього кола Другої ліги ФК Нива буде змушений провести за межами Тернополя, що, звичайно, створить неабиякі незручності для наших уболівальників та щонайменше позбавить команду важливої підтримки у період боротьби за путівку до Першої ліги", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Ниви Тернопіль.

Нагадаємо, саме Тернопіль вперше у своїй історії прийме фінал Кубка України-2019. Матч запланований на 13 травня 2020 року.

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Теги
Друга ліга Тернопільский міський стадіон Кубок України 2019/20 Нива Тернопіль Нива Тернопіль УАФ Кубок України
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