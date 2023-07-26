Ніцца на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із вінгером Жеремі Бога. Сума угоди не розголошується, однак, за даними L'Equipe, івуарієць коштував французькому клубу 20 мільйонів євро: 18 млн євро відразу і 2 млн євро – у вигляді бонусів.

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Придбання Бога стало для Ніцци другим під час літнього трансферного вікна. Раніше "орли" підписали півзахисника Моргана Сансона.

Бога є володарем унікального здобутку. Він провів в Серії А 149 матчів і не заробив жодної жовтої чи червоної картки. Він став першим таким гравцем із сезону 1994/95, коли за перемогу нараховують 3 очки.

Бога забив за Аталанту 22 м'ячі. Його результативність істотно знизилася після того, як вінгер захворів на ковід.

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