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Нінковіч припустив, хто може очолити Динамо після Луческу

10:56 - Читать на русском
Нінковіч припустив, хто може очолити Динамо після Луческу
Мілош Нінковіч (по центру) / фото з відкритих джере

Півзахисник Сіднея Мілош Нінковіч переконаний, що Огнєн Вукоєвіч та Олег Гусєв мають всі шанси очолити київське Динамо через кілька років.

"Знаю, хто новий тренер Динамо. І хто помічники – теж. Розмовляв із Вукоєвічем. Дуже радий, що і Вукоєвіч, і Гусєв будуть у тренерському штабі.

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Думаю, у них будуть дуже хороші відносини, тому що Луческу – досвідчений тренер, а вони – молоді. Вони навчатимуться у нього. І, звичайно, я думаю, що через кілька років хтось із них стане тренером Динамо", – розповів 35-річний Нінковіч в ефірі програми "Профутбол".

Нагадаємо, сербський півзахисник належав Динамо з 2004 по 2012 роки і встиг завоювати з киянами два чемпіонства і тричі переміг у Кубку України. У 2015 році перебрався до Австралії, підписавши контракт із Сіднеєм.

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Теги
Мілош Мілош Нінковіч Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Оґнєн Оґнєн Вукоєвіч Олег Олег Гусєв
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