Нінковіч припустив, хто може очолити Динамо після Луческу

Півзахисник Сіднея Мілош Нінковіч переконаний, що Огнєн Вукоєвіч та Олег Гусєв мають всі шанси очолити київське Динамо через кілька років.

"Знаю, хто новий тренер Динамо. І хто помічники – теж. Розмовляв із Вукоєвічем. Дуже радий, що і Вукоєвіч, і Гусєв будуть у тренерському штабі.

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Думаю, у них будуть дуже хороші відносини, тому що Луческу – досвідчений тренер, а вони – молоді. Вони навчатимуться у нього. І, звичайно, я думаю, що через кілька років хтось із них стане тренером Динамо", – розповів 35-річний Нінковіч в ефірі програми "Профутбол".

Нагадаємо, сербський півзахисник належав Динамо з 2004 по 2012 роки і встиг завоювати з киянами два чемпіонства і тричі переміг у Кубку України. У 2015 році перебрався до Австралії, підписавши контракт із Сіднеєм.

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