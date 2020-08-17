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Нинкович предположил, кто может возглавить Динамо после Луческу

10:56 - Читати українською
Нинкович предположил, кто может возглавить Динамо после Луческу
Милош Нинкович (по центру) / фото из открытых ис

Полузащитник Сиднея Милош Нинкович убежден, что Огнен Вукоевич и Олег Гусев имеют все шансы возглавить киевское Динамо через несколько лет.

"Знаю, кто новый тренер Динамо. И кто помощники – тоже. Разговаривал с Вукоевичем. Очень рад, что и Вукоевич, и Гусев будут в тренерском штабе.

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Думаю, у них будут очень хорошие отношения, потому что Луческу – опытный тренер, а они – молодые. Они будут учиться у него. И, конечно, я думаю, что через несколько лет кто-то из них станет тренером Динамо", – рассказал 35-летний Нинкович в эфире программы "Профутбол".

Напомним, сербский полузащитник принадлежал Динамо с 2004 по 2012 год и успел завоевать с киевлянами два чемпионства и трижды победил в Кубке Украины. В 2015 году перебрался в Австралию, подписав контракт с Сиднеем.

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Милош Милош Нинкович Динамо Киев Динамо Киев Мирча Мирча Луческу Огнен Огнен Вукоевич Олег Олег Гусев
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