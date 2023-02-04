Колишній захисник німецького Ганновера Карстен Лінке був затриманий через підозру у співпраці з російськими спецслужбами.

Після завершення своєї кар'єри Лінке працював у компанії Carl Zeiss в Єні та Ганновері, а також тренував у молодіжній команді Вільгайм. Згодом Лінке переїхав до Берліна, що було пов'язано з його просуванням у структурах німецької розвідки BND, після чого його і затримали зі звинуваченням у роботі на Росію, повідомляє Meczyki.

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Зазначається, що 52-річний Лінке співпрацював з російським ФСБ. Експерт німецької розвідки Еріх Шмідт-Енбом зазначає, що колишній футболіст був цінним і перспективним джерелом для країни-агресора. У майбутньому Карстен міг би піднятись по кар'єрних сходах та посісти важливі посади в структурі BND.

Лінке мав передавати Кремлю інформацію, яка стосується війни в Україні. Прокуратура продовжує розслідування щодо того, що ще екс-футболіст міг передавати країні-окупанту. За це йому загрожує довічне ув'язнення.

Зауважимо, що Карстен Лінке більшу частину своєї кар'єри провів у складі Ганновера у другій Бундеслізі, тоді як в першій зіграв лише 15 матчів.

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