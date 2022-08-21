Німецький футбольний союз слухав справу щодо фанатів Ганзи. У квітні через піротехніку на матчі Росток – Санкт-Паулі постраждали люди. Клубу зменшили штраф до 50 тисяч євро, але все завершилося скандалом.

Розлючені фанати зірвали матч Ліги Жупіле – у хід йшла піротехніка, втрутилась поліція

Спортивний суддя Штефан Оберхольц дозволив собі жахливе порівняння: "Дії цих фанатів нагадують мені кадри, які ми бачимо в Україні". Генеральний директор Ганзи обурився і вимагав вибачень: "Вам не соромно порівнювати Ганзу з агресивною війною та тисячами смертей?"

Оберхольц проігнорував заперечення, тому представник Ростока покинув засідання на знак протесту. Лише через деякий час Штефан додумався попросити вибачення. І в директора Ганзи, і публічно.

"Коли піротехніка стріляла в натовп, мені це дійсно виглядало схожим на кадри з новин про Україну. Втім, я визнаю, що погано підібрав слова, такі порівняння були недоречними. Перепрошую", – цитує суддю офіційний сайт НФС.