Голова спортивного суда НФС Штефан Оберхольц вынужден был извиняться за неуместное упоминание войны в Украине.

Немецкий футбольный союз слушал дело в отношении фанатов Ганзы. В апреле из-за пиротехники на матче Росток – Санкт-Паули пострадали люди. Клубу снизили штраф до 50 тысяч евро, но все завершилось скандалом.

Разъяренные фанаты сорвали матч Лиги Жупиле – в ход шла пиротехника, вмешалась полиция

Спортивный судья Штефан Оберхольц позволил себе ужасное сравнение: "Действия этих фанатов напоминают кадры, которые мы видим в Украине". Генеральный директор Ганзы возмутился и требовал извинений: "Вам не стыдно сравнивать Ганзу с агрессивной войной и тысячами смертей?"

Оберхольц проигнорировал возражения, поэтому представитель Ростока покинул заседание в знак протеста. Лишь через некоторое время Штефан додумался извиниться. И у директора Ганзы, и публично.

"Когда пиротехника стреляла в толпу, мне это действительно выглядело похожим на кадры из новостей об Украине. Впрочем, я признаю, что плохо подобрал слова, такие сравнения были неуместными. Прошу прощения", – цитирует судью официальный сайт НФС.