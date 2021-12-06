Розлючені фанати зірвали матч Ліги Жупіле – у хід йшла піротехніка, втрутилась поліція
Поєдинок 17-го туру чемпіонату Бельгії між Стандардом і Шарлеруа не був дограний до кінця. Вболівальники влаштували безлад.
Шарлеруа впевнено перемагав Стандард на виїзді із рахунком 0:3. Вболівальники господарів були незадоволені ситуацією на табло і закидали поле піротехнікою. Арбітр тимчасово призупинив гру, а потім її відновив, повідомляє eldesmarque.
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Та дограти цей матч не судилось. За дві хвилини до фінального свистка зустріч була знову перервана. Вболівальники використали заборонені предмети і кидали файєри, а пізніше почали вибігати на поле. У ситуацію втрутилась поліція. Рефері ухвалив рішення забрати команди і достроково завершити поєдинок.
Найімовірніше, Стандарду присудять технічну поразку. Відтак, Шарлеруа розташується четвертим, а суперник залишиться тринадцятим.
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