Поєдинок 17-го туру чемпіонату Бельгії між Стандардом і Шарлеруа не був дограний до кінця. Вболівальники влаштували безлад.

Шарлеруа впевнено перемагав Стандард на виїзді із рахунком 0:3. Вболівальники господарів були незадоволені ситуацією на табло і закидали поле піротехнікою. Арбітр тимчасово призупинив гру, а потім її відновив, повідомляє eldesmarque.

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Та дограти цей матч не судилось. За дві хвилини до фінального свистка зустріч була знову перервана. Вболівальники використали заборонені предмети і кидали файєри, а пізніше почали вибігати на поле. У ситуацію втрутилась поліція. Рефері ухвалив рішення забрати команди і достроково завершити поєдинок.

Найімовірніше, Стандарду присудять технічну поразку. Відтак, Шарлеруа розташується четвертим, а суперник залишиться тринадцятим.

Vergonzoso lo vivido en Lieja.



Con 0-3 a favor de Charleroi y a falta de 2 minutos para el final, el árbitro ha decretado el final del choque por continuo lanzamiento de bengalas.



Además, algunos radicales del Standard han saltado al campo y se han dirigido al sector visitante. https://t.co/79VSKeoosm pic.twitter.com/YK3PBDcF0r — El Balón Belga (@Balon_belga) December 5, 2021

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