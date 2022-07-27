Евро-2022, 1/2 финала

Германия – Франция – 2:1

Голы: Попп, 40, 76 – Фромс, 45 (авт)

Франция впервые в своей истории добралась до полуфинала чемпионата Европы. Германия 8 раз выигрывала золотые медали. На Евро-2017 оборвалась феноменальная серия Бундестим, которая 22 года (или 6 турниров) подряд удерживала звание сильнейшей сборной континента.

Англия уверенно разгромила Швецию и стала первой финалисткой женского Евро-2022 – Монзуль в эконом-режиме

Сегодня немки тоже забили первыми. Отличилась Александра Попп. Этот гол стал 100-м для сборной Германии на чемпионатах Европы. Это уникальное достижение. Но он победным не стал, ведь Франция отыгралась еще до перерыва. Однако Попп остановить это не могло. Во втором тайме Александра оформила дубль, догнав англичанку Бет Мид в споре за "Золотой бутс" Евро-2022. У обоих по 6 мячей.

Германия в финале сыграет против Англии. Решающий поединок состоится 31 июля в Лондоне на Уэмбли. Стартовый свисток раздастся в 19:00. К слову, Бундестим в финалах чемпионатов Европы не потерпела ни одного поражения.