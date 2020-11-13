У рамках 5-го туру Ліги націй УЄФА німецька збірна на власному полі прийме національну команду України. Коли і на якому каналі дивитись матч онлайн, підкаже "Футбол 24".

Матч Німеччина – Україна відбудеться у суботу, 14 листопада, на лейпцизькій Ред Булл Арені. Початок гри п'ятого туру групового етапу Ліги націй 2020/21 – о 21:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Німеччина – Україна: прогноз на матч Ліги націй

Поєдинок Німеччина – Україна у прямому ефірі можна дивитися на каналах "Україна" і "Футбол 1", починаючи з 21:35. Перед грою на спеціалізованому каналі о 20:30 стартує студія "Головна команда", яка продовжить ефір о 23:40.

"Синьо-жовті" в жовтні поступилися збірній Німеччини (1:2) вдома та опустилися на 3-тє місце в групі А4 Ліги націй. Проте, після мінімальної перемоги над іспанцями та невдачі Бундестім у протистоянні зі збірною Швейцарії обидві команди мають рівну кількість очок – по 6.

До слова, наразі всі збірні квартету A4 зберігають шанси як на вихід до "фіналу чотирьох", так і на виліт до дивізіону B.

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