В рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА немецкая сборная на своем поле примет национальную команду Украины. Когда и на каком канале смотреть матч онлайн, подскажет "Футбол 24".

Матч Германия – Украина состоится в субботу, 14 ноября, на лейпцигской Ред Булл Арене. Начало игры пятого тура группового этапа Лиги наций 2020/21 – в 21:45. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Германия – Украина: прогноз на матч Лиги наций

Поединок Германия – Украина в прямом эфире можно смотреть на каналах "Украина" и "Футбол 1", начиная с 21:35. Перед игрой на специализированном канале в 20:30 стартует студия "Главная команда", которая продолжит эфир в 23:40.

"Сине-желтые" в октябре уступили сборной Германии (1:2) дома и опустились на 3-е место в группе А4 Лиги наций. Однако, после минимальной победы над испанцами и неудачи Бундестим в противостоянии со сборной Швейцарии обе команды имеют равное количество очков – по 6.

К слову, в данный момент все сборные квартета A4 сохраняют шансы как на выход в "финал четырех", так и на вылет в дивизион B.

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