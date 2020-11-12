Збірні Німеччини та України зустрінуться 14 листопада в рамках Ліги націй УЄФА. Який прогноз на матч і кому віддають перевагу букмекери, підкаже "Футбол 24".

Матч Німеччина – Україна відбудеться у суботу, 14 листопада, на лейпцизькій Ред Булл Арені. Початок гри п'ятого туру групового етапу Ліги націй 2020/21 – о 21:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Британська контора William Hill безумовним фаворитом протистояння вважає Бундестім. На перемогу підопічних Йоахіма Льова можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,28. Натомість імовірність успіху "синьо-жовтих" оцінюється приголомшливим балом 9,50. Навіть нічия виглядає вірогіднішою – кеф 5,00.

Схожі цифри пропонують і австрійці з Bwin. Коефіцієнт на перемогу збірної Німеччини тут майже ідентичний – 1,30. А ось нічия і потенційна перемога команди Андрія Шевченка менш вірогідні. На "взяття Лейпцига" українцями можна поставити з космічним коефіцієнтом 9,25. А нічия оцінюється балом 5,50.

Німеччина та Україна зустрінуться цієї осені вже вдруге. У жовтні "синьо-жовті" поступилися Бундестім у Києві (1:2). На голи Гінтера та Горецки українці відповіли голом Маліновського з пенальті.

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