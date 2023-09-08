Молодіжна збірна України зіграла проти Німеччини у дебюті нового тренера Унаї Мельгоси. Дивіться відео голів та огляд товариського матчу.

Товариський матч 8 вересня 2023

Німеччина U-21 – Україна U-21 – 2:0

Голи: Бауер, 52, Лемперле, 88

Українці вистояли до перерви, але в дебюті другої половини довелося пропускати. Втрата Ярмолюка призвела до атаки, яку чітко завершив Бауер.

Україна U-21 програла Німеччині – невдалий дебют Мельгоси і низка проблем перед стартом відбору на Євро

"Синьо-жовті" мали обмаль моментів і пропустили ще раз під завісу зустрічі. Ще одна обрізка, і Лемперле без перешкод пробив з лінії карного майданчика – 2:0. Невдалий дебют Унаї Мельгоси, який замінив Руслана Ротаня після півфіналу Євро-2023.