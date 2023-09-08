Молодежная сборная Украины сыграла против Германии в дебюте нового тренера Унаи Мельгосы. Смотрите видео голов и обзор товарищеского матча.

Товарищеский матч 8 сентября 2023

Германия U-21 – Украина U-21 – 2:0

Голы: Бауэр, 52, Лемперле, 88

Украинцы выстояли до перерыва, но в дебюте второй половины пришлось пропускать. Потеря Ярмолюка привела к атаке, которую четко завершил Бауэр.

Украина U-21 проиграла Германии – неудачный дебют Мельгосы и ряд проблем перед стартом отбора на Евро

"Сине-желтые" имели мало моментов и пропустили еще раз под занавес встречи. Еще одна обрезка, и Лемперле беспрепятственно пробил с линии штрафной – 2:0. Неудачный дебют Унаи Мельгосы, сменившего Руслана Ротаня после полуфинала Евро-2023.