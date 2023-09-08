Германия U-21 – Украина U-21 – 2:0 – видео голов и обзор матча
8 сентября 22:56 - Читати українською
Молодежная сборная Украины сыграла против Германии в дебюте нового тренера Унаи Мельгосы. Смотрите видео голов и обзор товарищеского матча.
Товарищеские матчи
завершено
Товарищеский матч 8 сентября 2023
Германия U-21 – Украина U-21 – 2:0
Голы: Бауэр, 52, Лемперле, 88
Украинцы выстояли до перерыва, но в дебюте второй половины пришлось пропускать. Потеря Ярмолюка привела к атаке, которую четко завершил Бауэр.
Украина U-21 проиграла Германии – неудачный дебют Мельгосы и ряд проблем перед стартом отбора на Евро
"Сине-желтые" имели мало моментов и пропустили еще раз под занавес встречи. Еще одна обрезка, и Лемперле беспрепятственно пробил с линии штрафной – 2:0. Неудачный дебют Унаи Мельгосы, сменившего Руслана Ротаня после полуфинала Евро-2023.
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