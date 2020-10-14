Гольовий фестиваль у відеоогляді матчу Німеччина – Швейцарія – 3:3
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Збірна Німеччини розписала нічию зі Швейцарією у 4-му турі Ліги націй 2020/21. Дивіться відео голів та огляд матчу Німеччина – Швейцарія на Футбол 24.
завершено
28’ Тімо Вернер
55’ Кай Хаверц
60’ Серж Гнабрі
Ремо Фройлер 27’
Маріо Ґаврановіч 57’
Фабіан Шер 90+4’
27’ Ремо Фройлер
28’ Тімо Вернер
55’ Кай Хаверц
57’ Маріо Ґаврановіч
60’ Серж Гнабрі
90+4’ Фабіан Шер
Швейцарія ошелешила грізних господарів голами Гаврановіча та Фройлера, але Вернер зробив натяк на камбек ще до перерви. На 55 хвилині рахунок зрівняв інший представник Челсі в Бундесманшафт – Кай Хаверц.
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Гості не здавалися, знову отримавши перевагу зусиллями Гаврановіча. Відповідь німців була ефективною і ефектною. Гнабрі п'ятою замкнув простріл Вернера, оформивши феєричні 3:3.
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