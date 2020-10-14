Збірна Німеччини розписала нічию зі Швейцарією у 4-му турі Ліги націй 2020/21. Дивіться відео голів та огляд матчу Німеччина – Швейцарія на Футбол 24.

Швейцарія ошелешила грізних господарів голами Гаврановіча та Фройлера, але Вернер зробив натяк на камбек ще до перерви. На 55 хвилині рахунок зрівняв інший представник Челсі в Бундесманшафт – Кай Хаверц.

Німеччина розписала феєричну нічию зі Швейцарією на користь збірної України

Гості не здавалися, знову отримавши перевагу зусиллями Гаврановіча. Відповідь німців була ефективною і ефектною. Гнабрі п'ятою замкнув простріл Вернера, оформивши феєричні 3:3.