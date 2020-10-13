У рамках 4-го туру Ліги націй УЄФА збірна Німеччини не впоралася з командою Швейцарії вдома (3:3). Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

Потужний старт матчу від швейцарців став справжнім одкровенням для Бундестім. Як наслідок, німці проґавили випад гостей уже на 5-й хвилині. У нагоді команді Петковіча став кутовий: навіс господарі винесли прямісінько на Фройлера, який головою завантажив м'яч назад до штрафного, а там Маріо Гаврановіч елегантним парашутом закинув м'яч у дальній кут воріт Нойєра.

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Несподівано забивши, Швейцарія не засіла в оборону. Альпійці продовжила нагнітати ситуацію попереду, незважаючи на рахунок. Це дало свої плоди вже на екваторі тайму. Сеферовіч після пасу з глибини втік лівим флангом і виклав м'яч під удар Фройлеру – Ремо впевнено переграв Нойєра в ближньому бою. Це 2:0.

На щастя підопічних Льова, вони швидко зуміли відквитати один м'яч: Хаверц обікрав оборонця і прокинув вперед на Вернера, Тімо просунувся вперед і легко (зате вправно!) пробив у дальній кут – Зоммер лише провів м'яч поглядом.

До перерви команди обмінялися ще кількома блискавичними випадами, але більше не забивали. Зате відразу з початком другої половини принципові опоненти продовжили гольовий фестиваль. Упродовж п'яти хвилин збірні забили три м'ячі на двох! Першим забив Кай Хаверц, самостійно організувавши гол для себе – літній новачок Челсі перехопив невдалу передачу оборонця, увірвався до карної зони й пробив під опорну ногу кіпера в дальній кут – 2:2.

Щоправда, швейцарці відразу відновили власну перевагу. Це Гаврановіч вчасно ввімкнувся до атаки другим темпом і буквально розстріляв Нойєра з лінії штрафного. Та вже за три хвилини німці знову відновили статус-кво на табло: Вернер прорвався правим флангом і виклав на Гнабрі, а Серж п'ятою оформив шедевральний гол.

Ударний старт тайму трохи остудив запал і німців, і швейцарів. Зрештою, гра заспокоїлася і якийсь час основна небезпека на полі виникала при стандартах. Зокрема, Кроос двічі бив зі штрафного, але перший його постріл зупинила стінка, а другий удар хавбека Реала просвистів над дев'яткою гостей.

Наступний по-справжньому небезпечний момент Бундестім зумів організувати аж на 81-й хвилині. Гнабрі кинув у прорив Дракслера, Юліан ввійшов до штрафного, та з гострого кута влучив у сітку лише з зовнішнього боку. Фінальні хвилини минули під диктовку німців, проте реалізувати власну перевагу в переможний м'яч команда Льова так і не зуміла.

Отже, неймовірна нічия 3:3 – на користь суперників Німеччини та Швейцарії. Господарі мають рівну кількість очок з Україною (по 6), відстаючи на пункт від Іспанії. Натомість альпійці – безнадійно останні з 2-ма балами в активі.

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