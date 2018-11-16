Іспанія знову провалилась: Луїс Енріке знайшов дивне виправдання, а фанати вимагають повернути 37-річну легенду

Збірна Іспанії блискуче розпочала свої виступи у Лізі націй під керівництвом Луїса Енріке, однак після поразок від Англії та Хорватії "Ла Роха" ризикує залишитись без плей-офф.

"Червона Фурія" продемонструвала два різні обличчя на груповому етапі Ліги націй. Стартові перемоги над Англією (2:3) та Хорватією (6:0) змусили замислитись над поверненням могутньої Іспанії, яка розривала своїх суперників перед стартом ЧС-2018. Втім фанати "Ла Рохи" були швидко опущені з небес на земю. Поразка від британців у Севільї (3:4) та останнє фіаско на Максімірі (2:3) стали серйозним ляпасом для Луїса Енріке. Екс-наставника Барси, схоже, завчасно почали величати спасителем для команди, яка перебувала у руїнах після провального російського Мундіалю.

Хорватія – Іспанія – 3:2 – відео голів та огляд матчу

"Привид ЧС-2018 знову літає над Іспанією", – пише Marca в контексті загребського фіаско. Іспанські ЗМІ виділяють декілька симптомів нової-старої хвороби "Ла Рохи", яка дуже непереконливо виглядає у всіх лініях.

Поверення контролю заради контролю

Пам'ятаєте, як Іспанія була принижена Росією у 1/8 фіналі ЧС, зробивши більше тисячі передач? Так ось, історія повторюється. У матчі проти Хорватії піренейці володіли м'ячем близько 65% ігрового часу, довго контролювали сферу перед штрафним майданчиком команди Даліча... та не отримували від цього жодної користі. Сумний футбол "Фурії" неприємно здивував, адже Луїс Енріке намагається ставити вертикальну гру зі швидкими переходами з оборони у атаку. Саме так Лучо свого часу повертав до життя Барселону, яка намагалась позбутись застарілої та неефективної "Тікі-таки".

Marca: оборона Іспанія – справжнє сито

Серйозні проблеми оборони після відходу Піке

Серхіо Рамос шукає ідеального партнера... Схоже, незабаром оголошення такого змісту доведеться розклеювати на стовпах усієї Іспанії. Після того, як Жерар Піке покинув "Ла Роху" центр захисту команди виглядає абсолютно розібраним, про це свідчать 6 пропущених голів у 2-х матчах. Спочатку Луїс Енріке зробив неоднозначну ставку на повільного Начо Фернадеса, який навіть не завжди потрапляє в основу Реала, а у Загребі дав шанс центрбеку Сосьєдада Іньїго Мартінесу. Вийшло так собі. Зрештою, три результативні удари хорватів на Максімірі говорять самі за себе.

Серхі Роберто також не найкращим чином проявив себе у ролі лівого латераля, регулярно втрачаючи позицію та відкриваючи перед суперником вільні зони. Враховуючи непереконливу гру представника Барси та Хонні Отто з Сельти, виникає досить логічне запитання: для чого Енріке викликає у збірну Сесара Аспілікуету? Капітан Челсі – точно не слабший, а, можливо, набагато сильніший за своїх молодших конкурентів.

Sport: Великий спад

Провальний Де Хеа

Голкіпер Манчестер Юнайтед, якого багато хто вважає світовим №1, пропустив 19 м'ячів у 14-ти останніх матчах збірної Іспанії (трохи більше 1,35 гола за гру). Цього року Де Хеа лише тричі залишав свої ворота на замку, йому забивали усі великі команди (Німеччина – 1, Аргентина – 1, Португалія – 3, Англія – 4, Хорватія – 3).

Після матчу проти "картатих" Луїс Енріке намагався вигороджувати свого підопічного, заявивши, що погано зіграла уся команда, однак фанати "Ла Рохи" мають іншу думку з цього приводу. Більшість читачів видання AS досить однозначно відповіли на опитування "кого б ви хотіли бачити у воротах збірної". Фанати "Фурії" просто вимагають поверення Касільяса, який переживає у Порту другу молодість.

Луїс Енріке вже викликає сумніви

Наставник збірної Іспанії досить дивно відреагував на поразку своєї команди від Хорватії, заявивши, що його головне завдання – Євро-2020, а не Ліга націй. Астурієць більше розповідав про несправедливість на Максімірі, замість того, щоб реально аналізувати кепську гру "Ла Рохи". Іспанські ЗМІ вже потрохи починають критикувати Лучо, який видав гірший старт біля керма "Фурії" (3 перемоги та 2 поразки), ніж той же Лопетегі (4-1).

У грі Іспанії Луїса Енріке поки відсутній баланс між обороною та атакою. Команда багато пропускає (8), але, водночас, чимало забиває (15).

Поки що Лучо хвалять лише за сміливість, адже він не побоявся влаштувати перебудову, запросивши безліч молодих гравців. Якби там не було, справжнім тестом для астурійця стане відбір до Євро.