Новий головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті сформував свій штаб, який готуватиме команду до матчів проти Північної Македонії та України.

Спаллетті та Федерація футболу Італії затвердили новий тренерський штаб "Скуадри Адзурри". Як відомо, Роберто Манчіні нещодавно покинув свою посаду і вже очолив збірну Саудівської Аравії.

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Асистентами Спаллетті стали Марко Доменікіні (працює з Лучано вже 26 років), Даніеле Бальдіні, Сальваторе Руссо, Франческо Сінатті, Франко Ферріні, Марко Саворані (тренер воротарів), Алессандро Пане (скаут), Марко Мануччі та Ренато Бальді, інформує офіційний сайт Федерації футболу Італії.

Як повідомлялося раніше, у збірній Італії на посаді голови делегації працюватиме і Джанлуїджі Буффон. Знаменитий екс-воротар замінив Джанлуку Віаллі, який у січні помер від раку.

Нагадаємо, збірна Італії виступає в одній групі з Україною у відборі на Євро-2024. "Скуадра Адзурра" зіграла 2 матчі, у яких набрала 3 очки. Вже 12 вересня підопічні Лучано Спаллетті приймуть "синьо-жовтих" на міланському Сан-Сіро.

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