"Бундестим" за четыре последних матча лишь раз сыграли вничью (с Украиной), остальные поединки проиграли – Бельгии, Польше и Колумбии. Тренерский штаб оказался под давлением, а перемены в заявке на сентябрьские матчи показали, что Ханси Флик проанализировал неудачи.

Италия официально утвердила новый тренерский штаб сборной – матч с Украиной через 2 недели

На матче против Японии (9 сентября) и Франции (12 сентября) не вызвали центрбека Тильо Керера (его заменит Никлас Зюле, которого игнорировали два предыдущих раза). Мануэль Нойер только что вернулся после травмы, поэтому его пока нет. Большой неожиданностью стало отсутствие Леона Горецки и Тимо Вернера. Флику даже пришлось объяснять свое решение.

"Я разговаривал с Горецкой вчера, он знает мое мнение. Это не окончательный вариант. Я очень ценю Леона, но у нас есть свои соображения на этот счет. Что касается Вернера, то он не в лучшей форме в своем клубе. Ему нужно поработать над определенными вещами. Если он проделает нужную работу, то я убежден, что он сможет вернуться в заявку", – заявил наставник сборной Германии.