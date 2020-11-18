Менеджер національних збірних Німецького футбольного союзу Олівер Бірхофф не робить трагедії з поразки від Іспанії.

"Так, абсолютно! Льов залишиться головним тренером. Ця гра нічого не змінює. Ми продовжуємо довіряти Йоахіму, немає жодних сумнівів.

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Коли справа стосується наставника національної збірної, то потрібно думати та аналізувати від турніру до турніру. Ми хочемо досягти максимуму на чемпіонаті Європи у наступному році", – сказав Бірхофф у ефірі ARD-Mikrofon.

Нагадаємо, в рамках 6-го туру групового етапу Ліги націй збірна Німеччини безвольно поступилася Іспанії, пропустивши у власні ворота шість "сухих" м'ячів.

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