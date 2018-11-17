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Німеччина достроково вилетіла в дивізіон B Ліги націй

09:41 473 Читать на русском
Німеччина достроково вилетіла в дивізіон B Ліги націй
Тоні Кроос / Getty Images

Невдалий період у грі збірної Німеччини продовжується. Бундестім достроково вилетів із топ-дивізіону Ліги націй.

Результат поєдинку групи А1 між збірними Нідерландів і Франції відправив німців у дивізіон B Ліги націй. Перемога "помаранчевих" завдяки голам Вейналдума та Депая гарантувала збірній Німеччини останнє місце в групі.

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Наразі першими ідуть французи (7 очок після 4-х матчів), а другі – Нідерланди (6 очок після 3-х поєдинків). Натомість Бундестім теж провів 3 матчі, але набрав у них лише очко. Заключний поєдинок тріо 19 листопада між нідерландцями та німцями для останніх перетворюється на формальність. Вище вони піднятися не зможуть.

Проте, від підопічних Йоахіма Льова залежить доля переможця групи. Збірній Нідерландів вистачить і нічиєї для того, щоб обійти французів у турнірній таблиці.

Ліга націй6 тур

Німеччина - Нідерланди: Понеділок 19 листопада 2018

Німеччина
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2
дн
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3
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Нідерланди
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Ліга націй Німеччина Німеччина Німеччина - Нідерланди
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