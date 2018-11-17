Німеччина достроково вилетіла в дивізіон B Ліги націй

Невдалий період у грі збірної Німеччини продовжується. Бундестім достроково вилетів із топ-дивізіону Ліги націй.

Результат поєдинку групи А1 між збірними Нідерландів і Франції відправив німців у дивізіон B Ліги націй. Перемога "помаранчевих" завдяки голам Вейналдума та Депая гарантувала збірній Німеччини останнє місце в групі.

Ліга націй: Нідерланди впевнено здолали збірну Франції

Наразі першими ідуть французи (7 очок після 4-х матчів), а другі – Нідерланди (6 очок після 3-х поєдинків). Натомість Бундестім теж провів 3 матчі, але набрав у них лише очко. Заключний поєдинок тріо 19 листопада між нідерландцями та німцями для останніх перетворюється на формальність. Вище вони піднятися не зможуть.

Проте, від підопічних Йоахіма Льова залежить доля переможця групи. Збірній Нідерландів вистачить і нічиєї для того, щоб обійти французів у турнірній таблиці.