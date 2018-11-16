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Ліга націй: Нідерланди впевнено здолали збірну Франції

23:43 128
Ліга націй: Нідерланди впевнено здолали збірну Франції
Нідерланди – Франція: звіт

Збірна Нідерландів вдруге змогла обіграти чемпіонів світу збірну Франції в рамках Ліги націй. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Підопічні Рональда Кумана зуміли нав'язати свою гру чемпіонам світу й спромоглися довести поєдинок до перемоги. "Помаранчеві" повністю контролювали гру й наприкінці першої половини гри втілили свою перевагу в забитий м'яч.

Це Джорджініо Вейналдум вдало зіграв на добиванні, коли Раян Бабель не зумів переграти Уго Льоріса в ближньому бою на 44-й хвилині. Забитий м'яч став відображенням переваги збірної Нідерландів у першому таймі.

У другій половині гри французи спробували переламати хід гри, але, покращивши відсоток володіння м'ячем, не зуміли створити більше моментів, аніж нідерландці. Господарі повинні були збільшувати власну перевагу в рахунку, але кожного разу їм бракувало влучності. Та в доданий арбітром час Мемфіс Депай реалізував одинадцятиметровий після фолу Погба, встановивши остаточний рахунок у зустрічі.

Отже, ця перемога дозволила національній команді Нідерландів скоротити відрив від чемпіонів світу в турнірній таблиці та максимально загострити боротьбу за лідерство в групі.

Тепер у Франції в активі 7 очок після чотирьох зіграних поєдинків, а Нідерланди - мають 6 балів після трьох. Тепер команді Кумана треба перемагати німців через три дні, щоб зробити вагому заявку на тріумф у групі.

Ліга націй 2018/19, група А1, 5-й тур

Нідерланди – Франція – 2:0

Голи: Вейналдум, 41, Депай, 90+6 (пенальті)

Ліга націй5 тур

Нідерланди - Франція: П'ятниця 16 листопада 2018

Нідерланди
Матч завершено
2 : 0
Франція
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Теги
Ліга націй Нідерланди Нідерланди Франція Франція Нідерланди - Франція
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