Ліга націй: Нідерланди впевнено здолали збірну Франції

Збірна Нідерландів вдруге змогла обіграти чемпіонів світу збірну Франції в рамках Ліги націй. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Підопічні Рональда Кумана зуміли нав'язати свою гру чемпіонам світу й спромоглися довести поєдинок до перемоги. "Помаранчеві" повністю контролювали гру й наприкінці першої половини гри втілили свою перевагу в забитий м'яч.

Це Джорджініо Вейналдум вдало зіграв на добиванні, коли Раян Бабель не зумів переграти Уго Льоріса в ближньому бою на 44-й хвилині. Забитий м'яч став відображенням переваги збірної Нідерландів у першому таймі.

У другій половині гри французи спробували переламати хід гри, але, покращивши відсоток володіння м'ячем, не зуміли створити більше моментів, аніж нідерландці. Господарі повинні були збільшувати власну перевагу в рахунку, але кожного разу їм бракувало влучності. Та в доданий арбітром час Мемфіс Депай реалізував одинадцятиметровий після фолу Погба, встановивши остаточний рахунок у зустрічі.

Отже, ця перемога дозволила національній команді Нідерландів скоротити відрив від чемпіонів світу в турнірній таблиці та максимально загострити боротьбу за лідерство в групі.

Тепер у Франції в активі 7 очок після чотирьох зіграних поєдинків, а Нідерланди - мають 6 балів після трьох. Тепер команді Кумана треба перемагати німців через три дні, щоб зробити вагому заявку на тріумф у групі.

Ліга націй 2018/19, група А1, 5-й тур

Нідерланди – Франція – 2:0

Голи: Вейналдум, 41, Депай, 90+6 (пенальті)