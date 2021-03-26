Как и днем ​​ранее это сделали норвежцы, подопечные Йоахима Лева тоже перед игрой одели футболки с надписью: "Права человека". То, что эти слова адресованы организаторам мирового первенства, подтвердил полузащитник Баварии Леон Горецка.

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"Приближается чемпионат мира, и мы будем обсуждать его. Мы хотели показать, что не игнорируем эти вещи. Мы сами написали обращения. У нас большой охват, и мы можем использовать его, чтобы показать пример тех ценностей, которые мы хотим отстаивать. Это было очевидно", – сказал Горецка.

Ранее в прессе появилась информация о смерти 6500 мигрантов, работавших во время подготовки к проведению ЧМ-2022. Ряд европейских стран уже выразил возмущение этим фактом, доходит даже до угроз бойкотировать Мундиаль. Взамен власти Катара не реагирует на обвинения, списывая смерти на природные случаи. Предстоящий чемпионат мира должен происходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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