Бундестім розгромно програла Японії в контрольному матчі. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Німеччина готується до домашнього Євро-2024 з допомогою товариських матчів. У цьому році німці провели шість спарингів і виграли лише один. Вчора команда Гансі Фліка перед власними вболівальниками програла Японії.

Німеччина несподівано розгромно програла Японії – Бундестім без перемог вже 5 поєдинків

Бундестім пропустила швидкий гол після флангової атаки, яку завершив Іто. У середині тайму Сане з пасу Вірца зрівняв рахунок, але Японія відразу забила другий, ще раз прорвавши лівий фланг Німеччини.

У другому таймі німецький захист багато провалювався, тільки тер Штеген зберігав рахунок пристойним. Однак наприкінці матчу гості все одно організували два голи завдяки класним передачам Кубо.