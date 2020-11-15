"Гра була вкрай інтенсивною і водночас цікавою. Ми знали, що Україна чудово грає на контратаках, користується зонами. У них залишився набір гравців з високими якостями. У першому таймі ми виглядали енергійно та динамічно. Якщо порівняти з матчем у Києві, то було помітно що цього разу в України проблеми з нашими атаками.

Вчора ми спілкувалися з гравцями, але спокійно чекали тестів збірної України. Ми думали виключно про гру і не боялися заразитися, адже вони пройшли дві перевірки. Так, це нелегко, але така ситуація для всіх, і я радий, що гра відбулася. Ми робимо все можливе, щоб гравці поводилися дисципліновано і не заразилися. Не мене потрібно розпитувати про такі рішення, це відповідальність УЄФА.

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Зараз я не думаю про перемогу в групі, я повністю сконцентрований на останньому турі. У першому матчі ми та Іспанія показали видовищну гру. Зараз ми ставимо завдання перемагати Іспанію, я не думаю про нічию.

Збірна України мене не переконала ні в Києві, ні тут. Просто тому, що я знаю цю команду, я давно стежу за нею. Вони мають 15-16 виконавців, які вміють грати на контратаках, перемагали Іспанію та Швейцарію. Але її переваги мене не переконали, сьогодні ми бачили все те саме. Роботу Шевченка помітно, у команди з'явився малюнок, структура. Кілька років тому розібрати їх було значно простіше. Україна чудово грає під тиском, дуже гостра в атаці. У цієї команди помітний автоматизм, і це заслуга тренера", – заявив Льов у ефірі YouTube-каналу УАФ.

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