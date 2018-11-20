Німеччина – Нідерланди: Куман не знав про вказівку свого асистента, яка вивела його команду у фінал Ліги націй

Дуайт Лодевгес, асистент головного тренера збірної Голландії Рональда Кумана, став одним з головних героїв матчу Ліги націй з Німеччиною (2:2).

До 85-й хвилині нідерландці, яким потрібна була нічия, програвали з рахунком 0:2, але зуміли вирвати необхідний результат.

Німеччина – Нідерланди – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Гол Квінсі Промеса на 85-й хвилині дозволив голландцям скоротити відставання до мінімуму. Після цього Куман передав правому захиснику Кенні Тете записку з новим розміщенням на хвилини, що залишилися. У підсумку, на першій компенсованій хвилині захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк зрівняв рахунок.

На позиції центрального нападника ван Дейк опинився не випадково. Саме таку вказівку дав Лодевгес своєму центральному захиснику за допомогою тієї самої записки. Після матчу Куман чесно зізнався, що взагалі не читав текст записки і не знав, про що там йдеться, повідомляє The Sun.

Ліга націй: визначились усі фіналісти турніру

Нічия з Німеччиною дозволила збірній Нідерландів посісти перше місце в групі 1 і пробитися у фінальну стадію Ліги націй, яка пройде в червні в Португалії.