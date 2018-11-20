Ліга націй: визначились усі фіналісти турніру

У Лізі націй визначились усі 4 команди, які розіграють між собою кубок турніру.

Завершився груповий етап Ліги націй в дивізіоні А. За титул першого тріумфатора турніру боротимуться збірні Нідерландів, Швейцарії, Англії та Португалії.

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Переможці чотирьох груп дивізіону A 3 грудня візьмуть участь у жеребкуванні фінальної стадії, яка буде складатися з півфіналів, матчу за третє місце та фіналу.

Нагадаємо, перший Фінал чотирьох буде проведений у Португалії з 5 по 9 червня наступного року.

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