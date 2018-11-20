Германия – Нидерланды: Куман не знал об указании своего ассистента, которое вывело его команду в финал Лиги наций

Дуайт Лодевгес, ассистент главного тренера сборной Голландии Рональда Кумана, стал одним из главных героев матча Лиги наций с Германией (2:2).

До 85-й минуты голландцы, которым нужна была ничья, проигрывали со счетом 0:2, но сумели вырвать необходимый результат.

Германия – Нидерланды – 2:2 – видео голов и обзор матча

Гол Промеса на 85-й минуте позволил голландцам сократить отставание до минимума. После этого Куман передал правому защитнику Кенни Тете записку с новым размещением на оставшиеся минуты. В итоге, на первой компенсированной минуте защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк сравнял счет.

На позиции центрального нападающего ван Дейк оказался не случайно. Именно такое указание дал Лодевгес своему центральному защитнику с помощью той же записки. После матча Куман честно признался, что вообще не читал текст записки и не знал, о чем там идет речь, сообщает The Sun.

Лига наций: определились все финалисты турнира

Ничья с Германией позволила сборной Нидерландов занять первое место в группе 1 и пробиться в финальную стадию Лиги наций, которая пройдет в июне в Португалии.