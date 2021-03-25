Один з найцікавіших поєдинків середи може не відбутися через проблеми у німців.

Останнє тестування збірної Німеччини виявило одного гравця з коронавірусом. Імовірно, це хавбек Борусії М Йонас Хофман, повідомляє Sport Bild.

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Ранкове тренування скасували, а футболісти та тренери ізолювалися у власних кімнатах. Наразі невідомо, чи безпечно буде провести матч проти Ісландії. Німеччина збирається зробити повторну перевірку, після якої ухвалять остаточне рішення.

Нагадаємо, раніше жертвою спалаху коронавірусу стала Естонія, якій довелося напіврезервом ганьбитися проти Чехії (2:6).

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