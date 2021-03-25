Один из самых интересных поединков среды может не состояться из-за проблем у немцев.

Последнее тестирование сборной Германии выявило одного игрока с коронавирусом. Вероятно, это хавбек Боруссии М Йонас Хофман, сообщает Sport Bild.

Отбор на ЧМ-2022: Хорватия сенсационно проиграла Словении, Португалия победила Азербайджан только благодаря автоголу

Утреннюю тренировку отменили, а футболисты и тренеры изолировались в собственных комнатах. Пока неизвестно, безопасно ли будет провести матч против Исландии. Германия собирается сделать повторную проверку, после которой примут окончательное решение.

Напомним, ранее жертвой вспышки коронавируса стала Эстония, которой пришлось полурезервом позориться против Чехии (2:6).

Битва суперників України, дебют зірок 90-х, камбек Златана і тінь рекорду Рамоса: головні фішки старту відбору ЧС-2022