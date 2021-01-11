Нападник київського Динамо Артем Бєсєдін розповів про те, в яких кондиціях підходить до старту підготовки до другої частини сезону.

"Перший збір пройде в ОАЕ. Думаю, це плюс, адже там хороші умови, де ми зможемо підготуватися й повернутися додому в бойових кондиціях.

Попов вразив фізичною формою перед початком зборів Динамо

Під час відпустки був удома, із сім`єю, нікуди не їздили відпочивати. Готувався на базі, займався практично кожного дня у залі. Маю бути добре підготовлений, сьогодні перше тренування, і я готовий до нього", – цитує Бєсєдіна офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, 24-річний форвард відбув дискваліфікацію за провалений допінг-тест після матчу групового етапу ЛЄ проти Мальме у листопаді 2019-го. Йому загрожувало 4 роки дискваліфікації, але зрештою було ухвалено рішення відсторонити Артема на один рік від участі у змаганнях.

"Коли сказав дітям, що йду, вони розплакалися. І я також": його сином цікавився Порту, а він припинив грати через зір