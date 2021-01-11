Нападающий киевского Динамо Артем Беседин рассказал о том, в каких кондициях подходит к старту подготовки ко второй части сезона.

"Первый сбор пройдет в ОАЭ. Думаю, это плюс, ведь там хорошие условия, где мы сможем подготовиться и вернуться домой в боевых кондициях.

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Во время отпуска был дома, с семьей, никуда не ездили отдыхать. Готовился на базе, занимался практически каждый день в зале. Должен быть хорошо подготовлен, сегодня первая тренировку, и я готов к нему", – цитирует Беседина официальный сайт Динамо.

Напомним, 24-летний форвард отбыл дисквалификацию за проваленный допинг-тест после матча группового этапа ЛЕ против Мальме в ноябре 2019-го. Ему грозило 4 года дисквалификации, но в итоге было принято решение отстранить Артема на один год от участия в соревнованиях.

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