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Нигерия – Аргентина: Месси забил 100-й гол ЧМ-2018 и установил интересное достижение

26 июня 21:53 175 Читати українською
Нигерия – Аргентина: Месси забил 100-й гол ЧМ-2018 и установил интересное достижение
Лионель Месси (справа) / фото: Opta

В матче 3 тура чемпионата мира-2018 в группе D Нигерия – Аргентина Лионель Месси открыл счет. Этот гол стал уже 100-м на текущем Мундиале.

Гол Лионеля Месси в ворота Нигерии в поединке 3 тура ЧМ-2018 стал уже 100-м на Мундиале в России, сообщает Opta.

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К слову, Месси забил гол на чемпионате мира впервые за 662 сыгранные минуты. Последний раз нападающий отличился в матче Мундиаля в 2014 году в ворота той же Нигерии.

Кроме того, матч против Нигерии стал первым в карьере Месси на чемпионатах мира, в котором он забил гол и попал в штангу.

Напомним, Аргентину для выхода из группы устроит только победа, ведь в предыдущих двух матчах команда Сампаоли добыла лишь одно очко.

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Нигерия - Аргентина: Вторник 26 июня 2018

Нигерия
Матч окончен
1 : 2
Аргентина
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Нигерия - Аргентина Аргентина Аргентина ЧМ 2018 Лионель Месси Лионель Месси
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