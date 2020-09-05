Футболісти алкмаарського АЗ у складі молодіжної збірної відточували свої бомбардирські якості перед єврокубковим поєдинком проти київського Динамо у воротах Білорусі. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Євро-2021, 6 тур

Білорусь U-21 – Нідерланди U-21 – 0:7

Голи: Боаду, 2, 33, Копмайнерс, 8, Де Віт, 54, 67, Сірхейс, 81, Арруі, 90

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Молодіжна збірна Нідерландів, попри політичну ситуацію у Білорусі, не побоялась приїхати на поєдинок шостого туру відбору до Євро-2021. Підопічні Марселя Гронінгера у Жодіно каменя на камені не залишили від своїх однолітків, забивши у ворота голкіпера брестського Динамо Павла Павлюченка сім сухих голів.

Цікаво, що перші п'ять м'ячів записали на свій рахунок представники АЗ, з яким Динамо вже найближчим часом доведеться зіграти у рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Дублем відзначились форвард Майрон Боаду та півзахисник Дані Де Віт, ще один гол забив хавбек Теун Копмайнерс.

До слова, у турнірній таблиці Нідерланди впевнено лідирують, набравши 15 очок в п'яти матчах, білоруси з 8-ма пунктами йдуть четвертими.

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