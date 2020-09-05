Футболисты алкмаарского АЗ в составе молодежной сборной оттачивали свои бомбардирские качества перед еврокубковым поединком против киевского Динамо в воротах Беларуси. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Евро-2021, 6 тур

Беларусь U-21 – Нидерланды U-21 – 0:7

Голы: Боаду, 2, 33, Копмайнерс, 8, Де Вит, 54, 67, Сирхейс, 81, Арруи, 90

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Молодежная сборная Нидерландов, несмотря на политическую ситуацию в Беларуси, не побоялась приехать на поединок шестого тура отбора к Евро-2021. Подопечные Марселя Гронингера в Жодино камня на камне не оставили от своих сверстников, забив в ворота голкипера брестского Динамо Павла Павлюченко семь безответных голов.

Интересно, что первые пять мячей записали на свой счет представители АЗ, с которым Динамо уже в ближайшее время предстоит сыграть в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Дублем отметились форвард Майрон Боаду и полузащитник Данни Де Вит, еще один гол забил хавбек Теун Копмайнерс.

К слову, в турнирной таблице Нидерланды уверенно лидируют, набрав 15 очков в пяти матчах, белорусы с 8-ю пунктами идут четвертыми.

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