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Нідерланди можуть втратити одне місце в єврокубках через остаточну зупинку сезону

30 квітня 12:34 589 Читать на русском
Нідерланди можуть втратити одне місце в єврокубках через остаточну зупинку сезону
Віллем ІІ / фото із відкритих джерел

Королівський футбольний союз Нідерландів (KNVB) повідомив клубам, що країну можуть позбавити п'ятого місця в єврокубках у наступному сезоні.

Через неможливість провести фінал Кубка Нідерландів KNVB хоче віддати путівку в Лігу Європи п'ятій команді чемпіонату. Однак якщо УЄФА не схвалить це рішення, то ліга втратить одне місце в єврокубках у сезоні-2020/21, повідомляє видання AD.nl.

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Після дострокового завершення футбольного сезону-2019/20 в Нідерландах через пандемію коронавірусу було вирішено віддати путівку, яка належить переможцю національного Кубка, до другого відбірного раунду Ліги Європи Віллему II, який посідає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату. При цьому третій Фейєнорд отримав би відразу пряму путівку в груповий етап ЛЄ.

На момент дострокового завершення чемпіонату Нідерландів лідером турнірної таблиці був Аякс, на другому місці розташовувався АЗ, третім йшов Фейєнорд, а ПСВ і Віллем II посідали четверте і п'яте місця відповідно.

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Теги
коронавірус Головне Нідерланди Ліга Європи Ередивізі Віллем ІІ Віллем ІІ
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