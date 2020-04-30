Нидерланды могут потерять одно место в еврокубках из-за окончательной остановки сезона

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) сообщил клубам, страну могут лишить пятого места в еврокубках в следующем сезоне.

Из-за невозможности провести финал Кубка Нидерландов KNVB хочет отдать путевку в Лигу Европы пятой команде чемпионата. Однако если УЕФА не одобрит это решение, то лига потеряет одно место в еврокубках в сезоне-2020/21, сообщает издание AD.nl.

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После досрочного завершения футбольного сезона-2019/20 в Нидерландах из-за пандемии коронавируса было решено отдать путевку, которая полагается победителю национального Кубка, во второй отборочный раунд Лиги Европы Виллему II, занимающему пятое место в турнирной таблице чемпионата. При этом третий Фейеноорд получил бы сразу прямую путевку в групповой этап ЛЕ.

На момент досрочного завершения чемпионата Нидерландов лидером турнирной таблицы был Аякс, на втором месте располагался АЗ, третьим шел Фейеноорд, а ПСВ и Виллем II занимали четвертое и пятое места соответственно.

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