Туреччина поступилася Португалії в рамках півфіналу кваліфікації на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Ще до перерви Португалія, здавалося, забезпечила собі комфортну перевагу в два м'ячі. Роналду залишався осторонь, але не підвели молодші партнери форварда Ман Юнайтед.

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Натомість рятівником Туреччини міг стати їхній досвідчений бомбардир. Бурак Їлмаз спочатку відіграв один гол, а потім мав розкішний шанс зрівнювати. Однак пенальті нападник Лілля виконав дуже невдало, а слідом португальці забили ще один. Останнім суперником піренейців на шляху до ЧС-2022 стане Північна Македонія.