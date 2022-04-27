Накануне представители УПЛ приняли решение, согласно которому сезон признали завершенным, а награждение призеров не будет проводиться. Таблица же будет зафиксирована на 24 февраля 2022 года, день начала полномасштабного вторжения россиян.

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"В регламенте четко прописано, что финальным является положение команд, в котором они находились в турнирной таблице на момент последнего сыгранного тура. Таким образом, нам ничего не оставалось, кроме как зафиксировать этот факт. То есть ничего нового мы не придумывали.

Работали согласно регламенту, потому что уже было пора определиться с командами, которые будут представлять нашу страну в еврокубках. Конечно, мы недовольны, потому что хотели выступить на европейской арене. Я считаю, что у нас были хорошие шансы на то, чтобы попасть в еврокубки. Сейчас бесполезно фантазировать об этом", – цитирует Китаева FanDay .

После 18 туров первая пятерка команд в турнирной таблице выглядела так: Шахтер, Динамо, СК Днепр-1, Заря и Ворскла. Первые две команды попадут в Лигу чемпионов, третья – в Лигу Европы, четвертая и пятая – в Лигу конференций. Александрия же шла шестой и отставала от полтавчан на 7 очков.