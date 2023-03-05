Каталонцы с первых минут взяли встречу под свой контроль. Игроки Барселоны нанесли несколько ударов по воротам гостей, но они оказались не тяжелыми для грузинского голкипера. Хозяева открыли счет в матче после заброса от Бускетса, на который открылся Рафинья. Бразилец смог прокинуть мяч мимо Мамардашвили. В начале второго тайма Торрес имел шанс удвоить счет в матче, но не реализовал пенальти. На 59-й минуте Араухо получил красную карту. Барселона, несмотря на удаление, одержала победу.

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Каталонцы занимают первое место, имея 62 очка. Команда Хави опережает мадридский Реал на десять пунктов. Валенсия остается в зоне вылета, набрав всего 23 балла.

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