Каталонці активно цікавляться відразу 5 підопічними Гвардіоли, хоча далеко не всі вони будуть доступними на літньому ринку, інформує Sport.es.

У Барселони можуть виникнути труднощі з трансферами влітку – погроза від Тебаса

Бернарду Сілва (контракт до 2025 року, ціна за Transfermarkt 80 млн євро). Барселона вже кілька вікон полює на 28-річного португальця, але завжди отримувала відмову. Найближчого літа буде нова спроба з малими шансами через цінник гравця.

Емерік Ляпорт (контракт до 2025 року, ціна 38 млн євро). Гвардіола шукає іншого центрального захисника, але й тут Сіті чекає на гідну компенсацію. Лапорті доведеться дуже постаратись, щоб привезти Хаві бажаного лівоногого центрбека.

Родрі (контракт до 2027 року, ціна 80 млн євро). Жодних шансів для Барси, яка мріє про спадкоємця Бускетса. Родрі є абсолютно ключовим гравцем у побудовах Гвардіоли і нещодавно продовжив контракт.

Ілкай Гюндоган (контракт до 2023 року, ціна 25 млн євро). Найбільш реальний варіант. Німець досі не продовжив угоду з Ман Сіті і нібито серйозно розглядає перехід у Барсу на правах вільного агента.

Хуліан Альварес (контракт до 2027 року, ціна 50 млн євро). Можлива лише оренда. Чемпіон світу регулярно отримує свої хвилини в Ман Сіті, але все ж може "відпроситися" на сезон, щоб вийти з тіні Ерлінга Холанда.

Джерело нагадує про потік футболістів з Етіхада на Камп Ноу за останні роки – Ерік Гарсія, Агуеро, Ферран. Щоправда, всі вони не надто вражають, а Кун взагалі був змушений завершувати кар'єру через проблеми зі серцем.

Манчестер Сіті переміг Ньюкасл, погіршивши шанси "сорок" на Лігу чемпіонів – Гвардіола знайшов свого Мессі